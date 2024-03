Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 116,04 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 116,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 114,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 572.186 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 08.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,06 EUR. Gewinne von 21,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,69 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,02 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,40 EUR.

Am 25.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

