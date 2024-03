Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Donnerstagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 116,56 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 116,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 114,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 799.236 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2023 markierte das Papier bei 141,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,02 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 16,07 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 138,40 EUR angegeben.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

