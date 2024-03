Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 115,34 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 115,34 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 115,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,30 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.120 Stück gehandelt.

Am 08.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,06 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

eBay - eine Konzerngeschichte

Tesla-Aktie fällt zurück: Produktionsstillstand in Tesla-Werk bis Ende nächster Woche

LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX