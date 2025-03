Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 108,55 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 108,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 108,55 EUR. Mit einem Wert von 108,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 270.053 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 37,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,47 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 78,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,02 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

