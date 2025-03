Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Rot

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 108,95 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 108,95 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 108,65 EUR nach. Bei 108,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.132 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 38,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,47 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,71 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.10.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

