Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 123,46 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 122,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,14 EUR. Bisher wurden heute 666.094 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,42 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.235,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

