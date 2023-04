Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 0,5 Prozent auf 123,46 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 124,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 666.094 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. Gewinne von 23,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 169,42 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 14.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 EUR erwirtschaftet worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

