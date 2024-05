Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 117,90 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 117,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 118,10 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 117,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.102 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 11,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,02 Prozent.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,40 EUR.

Am 30.04.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,52 EUR gegenüber 8,40 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 29,93 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

