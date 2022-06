Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 07.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 156,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 156,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,84 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 294.308 Aktien.

Bei 241,35 EUR erreichte der Titel am 08.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 19,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,87 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.376,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Stellantis-Aktie gibt ab: USA klagt gegen US-Sparte von Stellantis in Abgasstreit

Volkswagen-Manager: "Co-Design" statt eigener Chips - VW-Tarifrunde rückt näher - Aktie etwas leichter

VW-Chef: Aufbau von Software-Architektur dauert unter Umständen länger - Volkswagen-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com