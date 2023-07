Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 121,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 121,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 122,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,00 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 356.898 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 76.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,46 EUR je Aktie.

