Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 118,14 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 118,14 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 341.092 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 23,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 4,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 157,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.059,00 EUR umgesetzt, gegenüber 69.543,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

