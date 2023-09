Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Mittag ausgebremst

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 107,28 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 107,28 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,96 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 107,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 214.988 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2023 (106,44 EUR). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 0,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 152,55 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,48 EUR, nach 6,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.059,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 69.543,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,34 EUR im Jahr 2023 aus.

