Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 106,10 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 106,10 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,06 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 474.455 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 106,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,04 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 152,55 EUR an.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80.059,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.543,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 31,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

