Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 107,82 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 107,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 107,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.329 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 153,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 42,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2023 (106,44 EUR). Mit Abgaben von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 152,55 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 80.059,00 EUR gegenüber 69.543,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Am 25.10.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-, BMW-, Mercedes-Aktien tiefer: Extra-Steuer für schwere Autos in Frankreich könnte wohl deutsche Modelle treffen

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Pkw-Neuzulassungen - Großer Sprung bei Elektroautos