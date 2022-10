Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Mittag positiv

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 132,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 133,46 EUR. Bei 131,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 165.686 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). Mit einem Zuwachs von 36,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,25 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 211,60 EUR.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,70 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com