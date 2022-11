Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 04:22 Uhr 2,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 650.042 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 195,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Abschläge von 13,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,96 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

