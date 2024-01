Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 112,88 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 112,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 112,12 EUR. Bei 112,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 163.800 Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 26,86 Prozent zulegen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,33 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie im Dezember 2023: Was Analysten von der Volkswagen-Aktie erwarten

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels