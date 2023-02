Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 129,74 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 738.674 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 193,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2022). Gewinne von 32,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 14,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,48 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com