Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 118,18 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 118,18 EUR. Bei 118,96 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,08 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 167.569 Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Gewinne von 21,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,22 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,50 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 78.845,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 29,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

