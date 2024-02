Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,46 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 118,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 412.808 Stück.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,84 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,50 EUR.

Am 25.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

