Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Mittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:49 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 140,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.917 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.03.2022 auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,87 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 23,95 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 173,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 28.10.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com