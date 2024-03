Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 117,24 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 117,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,32 EUR. Bei 116,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 334.461 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 19,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,76 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

