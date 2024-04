Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 127,50 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 127,50 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,75 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Bisher wurden heute 34.282 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 30,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Es stand ein EPS von 9,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,62 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 87.182,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,36 Prozent gesteigert.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

