Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 127,76 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 128,12 EUR. Bei 127,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 432.628 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 20,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit Abgaben von 13,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 166,18 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,23 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.198,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,30 EUR fest.

