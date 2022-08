Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,1 Prozent auf 145,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 146,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,00 EUR. Zuletzt wechselten 128.892 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 210,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 30,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

