Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 144,94 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,00 EUR an. Bei 145,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320.137 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 210,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 31,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 28.07.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 69.543,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.293,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Künftig in Doppelfunktion: VW- und Porsche-Chef Oliver Blume - Hochtalentierter Manager und "Teamplayer"

VW-Aktie im Plus: Lindner wandte sich wegen "argumentativer Unterstützung" bei E-Fuels an Porsche-Chef

Schaeffler-Aktie tiefer: Kostensteigerungen und COVID verursachen Gewinneinbruch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com