Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 116,58 EUR nach.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 116,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 116,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 351.825 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 153,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,88 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 157,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 25.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 32,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

