Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 117,50 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 117,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 117,32 EUR. Bei 117,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.121 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 153,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 157,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 32,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

