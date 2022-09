Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 149,62 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,02 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.238 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 28,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 24,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,37 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

