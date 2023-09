Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 106,44 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 106,44 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,20 EUR zu. Mit einem Wert von 106,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 807.902 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 44,44 Prozent Luft nach oben. Bei 104,48 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 1,84 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 151,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 27.07.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,42 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 69.543,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 31,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

