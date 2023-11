Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 103,34 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 103,34 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 103,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.441 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 144,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 5,33 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

