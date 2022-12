Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 136,10 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 135,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,10 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 480.572 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,89 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,51 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Am 12.03.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 33,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

