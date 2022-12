Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 136,76 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135,24 EUR nach. Bei 136,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 748.950 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,14 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 197,00 EUR angegeben.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,15 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

