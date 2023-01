Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag Verlust reich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 127,74 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 374.846 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 195,14 EUR markierte der Titel am 19.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,20 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,54 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Am 12.03.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,01 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com