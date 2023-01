Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 127,90 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 126,74 EUR. Mit einem Wert von 129,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 597.258 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 34,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Abschläge von 13,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,54 EUR aus.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 4,74 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

