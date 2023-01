Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 128,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 129,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 129,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.376 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 195,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 34,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 13,75 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,54 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 28,91 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

