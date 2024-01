Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 112,92 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 112,92 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,78 EUR nach. Mit einem Wert von 114,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 168.312 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,82 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 137,90 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 78.845,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

