Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Mittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 12:22 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 131,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,60 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 298.243 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 193,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 31,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 31,48 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW erreicht beim Netto-Cashflow eigene Ziele nicht - Betriebsgewinn gestiegen

Porsche-Aktie in Grün: E-Fuels sollten laut Vorstandsmitglied künftig nicht teurer sein als Benzin oder Diesel

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Volkswagen (VW) vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com