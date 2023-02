Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 130,18 EUR. Bei 131,72 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,60 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 526.290 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 32,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 70.712,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 31,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

