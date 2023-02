Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag freundlich

Um 09:22 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 130,04 EUR zu. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 130,24 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.946 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 193,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,24 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,31 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 70.712,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.931,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 31,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW erreicht beim Netto-Cashflow eigene Ziele nicht - Betriebsgewinn gestiegen

Porsche-Aktie in Grün: E-Fuels sollten laut Vorstandsmitglied künftig nicht teurer sein als Benzin oder Diesel

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Volkswagen (VW) vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com