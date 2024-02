Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 118,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 118,76 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 118,50 EUR. Bei 119,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.697 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,84 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,50 EUR aus.

Am 25.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen

VW-Aktie in Grün: VW-Betriebsrat gewinnt in Streit um Kürzung der Gehälter in zweiter Instanz

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag