Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag kaum verändert

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 118,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 118,80 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 119,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.674 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 21,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,50 EUR.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

