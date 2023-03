Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 137,68 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 136,64 EUR nach. Bei 140,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 687.610 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,01 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 173,08 EUR.

Am 28.10.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 31,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

