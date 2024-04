Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 125,15 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 125,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 124,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 371.581 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Abschläge von 21,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,76 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,82 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie im März 2024

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester