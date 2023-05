Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 125,92 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 125,48 EUR. Mit einem Wert von 127,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 666.159 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 160,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,75 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,64 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.742,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.198,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,38 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

