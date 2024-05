Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 117,60 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 117,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,75 EUR. Bei 117,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.201 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 142,40 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 29,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

