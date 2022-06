Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 158,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 157,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,12 EUR. Bisher wurden heute 144.646 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (235,05 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2021. 32,55 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: VW-Forschungskonsortium plant mehrfacheres Recycling von Batterien - Batterielabor eröffnet

VW-Aktie im Plus: Audi plant weitere citynahe Schnelllade-Stationen

Porsche Sportwagen-Aktie: Porsche verstärkt Investitionen in Startups

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com