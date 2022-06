Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Nachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09.06.2022 16:22:00 Uhr 2,3 Prozent auf 156,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 155,60 EUR. Bei 158,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 392.315 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2021 bei 235,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 33,61 Prozent niedriger. Bei 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,87 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 62.742,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: VW-Forschungskonsortium plant mehrfacheres Recycling von Batterien - Batterielabor eröffnet

VW-Aktie im Plus: Audi plant weitere citynahe Schnelllade-Stationen

Porsche Sportwagen-Aktie: Porsche verstärkt Investitionen in Startups

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com