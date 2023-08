Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 117,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 117,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 612.937 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Mit Abgaben von 3,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 157,27 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 32,03 EUR je Aktie belaufen.

