Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag südwärts

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 105,82 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 105,82 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,22 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175.384 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 37,01 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,27 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,79 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

